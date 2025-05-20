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В Москве коза залезла на Kia, чтобы поесть листья с дерева, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как коза топтала крышу Kia, когда ела листья с дерева

В Москве коза забралась на автомобиль Kia. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Южном Бутово все стабильно. Переживали за чужую машину, как за свою», — говорится в сообщении.

Очевидица запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, что коза стоит на крыше синего автомобиля Kia и ест листья с дерева. На записи также видно, что животное топчет крышу машины. Далее автор видео пытается согнать козу с транспорта, тогда животное спускается по лобовому стеклу, прыгает с капота на дорогу и убегает.

До этого сообщалось, что в Москве подростки собрали транспорт из электросамокатов и дивана и катались на нем по дворам. Школьники поставили диван на несколько электросамокатов и посадили на транспорт девушку, после чего начали движение.

На опубликованных в сети кадрах видно, как школьники едут по двору на собранном транспорте, при этом «электродиванокат» застревает на дороге.

Ранее туляк оголился на проезжей части и попал на видео.

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