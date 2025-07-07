Бутовские козы вновь атаковали автомобиль, и это попало на видео

В Бутово на видео попало, как коза скакала на капоте машины

В Бутово коза забралась на капот припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Еще один капот пострадал от козьих копыт в Бутово», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как коза прыгает на капот черной машины, после чего убегает на траву. На опубликованном в сети фото заметно, что коз было несколько.

До этого в Бутово прохожие сняли на камеру, как коза стоит на припаркованном белом автомобиле и ест листья с дерева, при этом рядом стоит еще одна коза и щиплет траву.

Также сообщалось, что в Ростовской области верблюда везли на экскаваторе в вольер к трем самкам. На опубликованных в сети кадрах видно, как люди перевозят верблюда. По информации канала Baza, сотрудникам парка пришлось использовать широкие стропы и грузоподъемный кран. При этом перед транспортировкой верблюду дали успокоительное и надели повязку на глаза.

Ранее на Алтае конфликт быков на проезжей части попал на видео.