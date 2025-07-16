Нальчанин пытался вытащить затопленную после ливня машину, и это попало на видео

Shot: в Нальчике автомобиль ушел под воду на глазах владельца

В Нальчике автомобили уходили под воду на глазах у владельцев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Жители Нальчика спасают свои машины от утопления. Они проваливаются в траншеи и уходят под воду на глазах бедолаг-водителей. В городе после жары сегодня бушует стихия. Улицы топит, деревья падают. О пострадавших пока не сообщалось», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина пытается вытащить свой автомобиль, который почти полностью ушел под воду.

До этого сообщалось, что в Москве автобус с людьми преодолел затопленный после ливня перекресток. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что проезжую часть полностью затопило: вода достигла уровня колен. Кроме того, на записи заметно, как автомобили преодолевают затопленные участки.

Кроме того, в Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что на проезжей части образовался толстый слой воды.

Ранее мигрантов-водителей обвинили в высокой аварийности в России.