Видео: автобус с москвичами пересекал затопленный после ливня перекресток

В Москве на видео попало, как автобус пересекал затопленный перекресток

В Москве автобус с людьми преодолел затопленный после ливня перекресток. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, улица Пришвина», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что проезжую част полностью затопило: вода достигла уровня колен. Кроме того, на записи заметно, как автомобили преодолевают затопленные участки.

До этого сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль.

«На внутренней стороне 32-го км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», ― передавал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В результате возгорания движение в районе аварии оказалось затруднено.

Кроме того, на МКАД водитель неисправных «Жигулей» отпрыгнул в сторону, когда в его машину врезался Nissan X-Trail. ДТП произошло на 51-м километре МКАД в третьем часу ночи 16 июня 2025 года.

Ранее в Воронеже автомобили загорелись после атаки БПЛА и попали на видео.