В Москве взрыв горящего авто на проезжей части попал на видео

В Москве на видео попал взрыв в горящей машине

На Звенигородском шоссе в Москве загорелась машина. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП.

«Автомобиль полыхает на Звенигородском шоссе, сообщает наш источник. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как машина горит на проезжей части. При этом пламя охватило транспорт полностью. Кроме того, во время горения в автомобиле слышен взрыв.

На записи также заметно, что на место прибыли сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали возгорание.

До этого сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль.

«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», ― передавал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В результате возгорания движение в районе аварии оказалось затруднено.

Ранее Mercedes вспыхнул в Петербурге из-за аномальной жары и попал на видео.