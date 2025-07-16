Mercedes вспыхнул в Петербурге из-за аномальной жары и попал на видео

В Петербурге на видео попал Mercedes, вспыхнувший на Большом Обуховском мосту

В Санкт-Петербурге Mercedes загорелся из-за жары. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Мерседес» вспыхнул на Большом Обуховском мосту, не выдержав аномальной жары», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как люди тушат загоревшуюся иномарку. На записи также заметно, что пламя охватило только капот.

До этого сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль.

«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», ― передавал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В результате возгорания движение в районе аварии оказалось затруднено.

Кроме того, в Амурской области фура с картошкой сгорела дотла. Возгорание произошло на территории транспортного терминала «Кани-Курган». Никто из людей не пострадал.

Ранее в Москве на видео попал взорвавшийся на МКАД автомобиль.