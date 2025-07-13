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Водители застряли на МКАД из-за пожара

На МКАД загорелся автомобиль, движение оказалось парализовано
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На МКАД сгорел автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате возгорания движение в районе аварии оказалось затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда. Информации о пострадавших нет.

До этого на севере Москвы автомобиль каршеринга врезался в припаркованные машины.

Судя по размещенным фото, в аварии оказались разбиты сразу четыре автомобиля. У одного из них сильно поврежден кузов. Следов торможения машины каршеринга не видно. Размер причиненного ущерба уточняется.

Ранее россиянам напомнили, когда водители могут покинуть место ДТП.

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