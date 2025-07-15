Оползень после ливня подмыл проезжую часть в Москве

МК: в Москве оползень повредил дорогу после сильного ливня

На юге Москвы после ливня произошел оползень, который повредил дорожное полотно. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» и публикует видео с последствиями инцидента.

«По Москве прошлись ливни, а после ливней что бывает? Правильно, оползни. И опять-таки это не Сочи, это улица Ленинская Слобода», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что из-за обвала грунта провалился асфальт у края проезжей части. Под полосой для движения автомобилей также образовалась пустота. Также потоком в сторону Москвы-реки унесло забор, установленный у дороги.

Улица Ленинская Слобода расположена недалеко от центра Москвы, в Южном административном округе, в районе станции метро «Автозаводская».

До этого в Москве бетономешалка раздавила легковой автомобиль.

Ранее москвичи сняли на видео мощные потоки воды, которые залили автомобили.