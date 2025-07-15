На МКАД массовое ДТП парализовало движение автомобилей

В Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 49 км МКАД (в районе остановки «Посёлок Мещерский») произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в районе автомобильной аварии движение транспорта затруднено: заняты пять полос из шести. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными за рулем, а также выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Москве автомобили затопило на подземной парковке. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мощные потоки воды заливают припаркованные автомобили.

Кроме того, в Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что на проезжей части образовался толстый слой воды.

Ранее москвичи оказались заблокированы в своих машинах после сильного ливня.