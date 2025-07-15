Заезд машин с флагами Азербайджана по российскому городу сняли на видео

В сети появились кадры с заездом машин с флагами Азербайджана в Саратове

В Саратове автомобили с флагами Азербайджана проехались по улицам. Ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах видно, как водители «Жигулей» перестраиваются во время движения. На капотах и крышах машин закреплены флаги Азербайджана.

«Многонационал» предположил, что внутри автомобилей находились приезжие. Они, по мнению издания, ездили по Саратову, нарушая при этом правила дорожного движения.

8 июля глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что в Санкт-Петербурге подростки пришли к зданию ФСБ и устроили фотосессию с флагом США. По ее словам, «шутка» молодых людей «не прошла», и им «быстро пришлось исправляться». После инцидента они спели на камеру гимн России, стоя на американском флаге.

До этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ограничить использование иностранных флагов в Российской Федерации.

Ранее Пентагон поздравил американцев с Днем флага картинкой с триколорами России.