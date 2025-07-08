В ГД предложили ограничить использование иностранных флагов в России

Лидер «Справедливой России» Миронов предложил ограничить использование иностранных флагов в РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По мнению Миронова, демонстрация государственной символики других государств зачастую используется диаспорами, чтобы противопоставлять себя коренному населению и разжигать межнациональную рознь.

«Кто угодно, где угодно может вывесить флаг или герб любого государства — хоть Украины, хоть США, хоть Азербайджана — законом это не запрещено. Чем пользуются те, кто, проживая в России, не чувствует с ней общности, а подчёркивает единство с другой страной, её ценностями и целями», — поделился Миронов.

Он добавил, что в России без ограничений должна использоваться только одна символика — российская.

До этого Миронов предлагал проверить иностранные диаспоры на московских рынках. Депутат направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить диаспоры и аффилированные с ними структуры, включая крупнейшие московские рынки «Садовод» и «Фуд-Сити».

Ранее депутат прокомментировал обострение отношений РФ и Азербайджана.