Подростки устроили фотосессию с флагом США у здания ФСБ в Петербурге

В Петербурге двое подростков устроили фотосессию с флагом США у здания ФСБ

В Санкт-Петербурге подростки пришли к зданию ФСБ и устроили фотосессию с флагом США. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

По ее словам, «шутка» молодых людей «не прошла», им «быстро пришлось исправляться». После инцидента они спели на камеру гимн России. На опубликованных главой ЛБИ соответствующих кадрах видно, что во время исполнения гимна подростки стояли на американском флаге. При этом они держали флаг России.

Других подробностей произошедшего Мизулина не привела.

8 июля лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ограничить использование иностранных флагов в Российской Федерации. По мнению политика, демонстрация государственной символики других стран зачастую используется диаспорами, чтобы противопоставлять себя коренному населению и разжигать межнациональную рознь.

Он также отметил, что в РФ без ограничений должна использоваться только одна символика — российская.

Ранее Пентагон поздравил американцев с Днем флага картинкой с триколорами России.