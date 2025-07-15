Автомобиль вспыхнул в Москве на оживленной дороге и попал на видео

В Москве на Северо-Восточной хорде авто загорелся на дороге и попал на видео

В Москве на Северо-Восточной хорде загорелась машина. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Свх в сторону Щелчка», --― говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что автомобиль горит на проезжей части, при этом мимо горящего транспорта проезжает много машин. На записи также заметно, что пламя охватило автомобиль полностью.

До этого сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль.

«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», ― передавал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В результате возгорания движение в районе аварии оказалось затруднено.

Кроме того, в Амурской области фура с картошкой сгорела дотла. Возгорание произошло на территории транспортного терминала «Кани-Курган». Никто из людей не пострадал.

Ранее в Москве на видео попал взорвавшийся на МКАД автомобиль.