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Картошка запеклась в сгоревшей фуре в Амурской области

Фура с картошкой целиком сгорела в Амурской области и попала на видео
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В Амурской области фура с картошкой сгорела дотла. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

«Китайский грузовик вспыхнул на территории транспортного терминала «Кани-Курган». Никто из людей не пострадал. Разве что прохожие чуть не захлебнулись слюной — аромат фри накрыл всю округу», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль.

«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — передавал столичный Дептранс.

В результате возгорания движение в районе аварии оказалось затруднено.

Ранее в Москве на видео попал взорвавшийся на МКАД автомобиль.

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