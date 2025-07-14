Картошка запеклась в сгоревшей фуре в Амурской области

В Амурской области фура с картошкой сгорела дотла. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
«Китайский грузовик вспыхнул на территории транспортного терминала «Кани-Курган». Никто из людей не пострадал. Разве что прохожие чуть не захлебнулись слюной — аромат фри накрыл всю округу», — говорится в публикации.
До этого сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль.
«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — передавал столичный Дептранс.
В результате возгорания движение в районе аварии оказалось затруднено.
Ранее в Москве на видео попал взорвавшийся на МКАД автомобиль.