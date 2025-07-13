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В Москве на видео попал взорвавшийся на МКАД автомобиль

На видео попал автомобиль, который взорвался в Москве на МКАД
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В Москве очевидцы сняли, как на МКАД автомобиль охватило огнем, после чего он взорвался. Видео опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 32-км МКАД (внутр.). Горит автомобиль», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что горящая машина мешает проезду другого транспорта. Из автомобиля валит черный дым.

До этого сообщалось, что на МКАД сгорел автомобиль.

«На внутренней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №32А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — передавал столичный Дептранс.

В результате возгорания движение в районе аварии оказалось затруднено.

Ранее МКАД парализовало из-за ДТП с фурой.

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