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Лукашенко предложил техническое обслуживание белорусских автобусов в Петербурге

Лукашенко: Белоруссия готова обслуживать поставленные в Петербург автобусы
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ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/VK

Белоруссия готова обеспечить техническое обслуживание поставляемых в Санкт-Петербург автобусов, заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с губернатором города Александром Бегловым. Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре 2023 года Лукашенко заявил, что инциденты с возгоранием автобусов белорусского производства происходят в Санкт-Петербурге потому, что с ними не умеют обращаться. Белорусский лидер попросил российские транспортные организации заниматься качественным и своевременным обслуживанием машин.

О том, что пожары в автобусах Санкт-Петербурга приобрели массовый характер, рассказывала «Газета.Ru». В начале августа 2023 года из-за риска возгорания «Пассажиравтотранс» объявил об отзыве 137 автобусов производства Минского автомобильного завода («МАЗ-203047»), после проверок технику вернули на маршруты.

Ранее в Петербурге женщины получили химические ожоги из-за сидений в автобусе.

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