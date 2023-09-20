Лукашенко объяснил, почему белорусские автобусы горят в Петербурге

Инциденты с возгоранием автобусов белорусского производства происходят в Санкт-Петербурге потому, что с ними не умеют обращаться. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Краснодарского края, его слова приводятся на официальном сайте президента республики.

По словам белорусского лидера, страна может поставлять в Россию пассажирскую технику, однако у Беларуси есть просьба в качественном и своевременном обслуживании машин. При отсутствии такой возможности белорусская сторона готова направить своих специалистов и организовать подготовку кадров в регионе.

«Ибо будет как в Санкт-Петербурге. Начали разбираться, задаю вопрос: а в других регионах России? У нас же не горят автобусы. В других регионах России не горят. А почему в Питере горят? Потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание. Что такое обслуживание, вы знаете: это надо не только вовремя гайку закрутить — осмотр перед выездом должен быть постоянно. А всего этого не было. Естественно, где-то утечки, протечки и так далее», — сказал Лукашенко.

О том, что за последний год пожары в автобусах Санкт-Петербурга приобрели массовый характер, «Газета.Ru» рассказывала в середине июля, обратившись в Росстандарт и к производителям автобусов. После этого об отзыве партии своих автобусов объявил «Волгабас».

В начале августа из-за риска возгорания «Пассажиравтотранс» объявил об отзыве 137 автобусов «МАЗ-203047», которые поступили в Петербург по контрактам 2022 года. После проверок технику вернули на маршруты в середине августа.

Ранее в Госдуме предложили изменить правила регистрации автомобилей.