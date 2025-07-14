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В Лужниках водитель «КамАЗа» остался без пальца из-за обручального кольца

В Лужниках водитель зацепился обручальным кольцом за «КамАЗ» и остался без пальца
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Depositphotos

В Лужниках водитель «КамАЗа» лишился пальца из-за обручального кольца. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Несчастный случай произошел несколько дней назад с водителем «Мосводоканала». Утром мужчина выходил из кабины грузовика в Лужниках и зацепился обручальным кольцом за выступающую часть машины», — говорится в публикации.

В результате кольцо «сработало как ловушка» и мужчина остался без безымянного пальца правой руки.

До этого в Новосибирске аварийный «КамАЗ» упал в яму и застрял. На размещенных кадрах видно, что задняя часть «КамАЗа» поднялась в воздух в результате аварии.

13 июля сообщалось, что в Башкирии чиновники залатали травой ямы на мосту, который находится на грани обрушения. При этом в Управлении дорожного хозяйства республики заявили, что по состоянию на 12 июля нет причин для беспокойства и мост не разрушится.

Ранее в Москве грузовик подмял под колеса пенсионерку 1941 года рождения.

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