В Москве грузовик подмял под колеса пенсионерку 1941 года рождения

Москвич за рулем грузовика Isuzu задавил пенсионерку 1941 года рождения

В Москве водитель грузовика Isuzu задавил пенсионерку 1941 года рождения. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«На Филевском бульваре 32-летний водитель автомобиля Isuzu при движении задним ходом совершил наезд на пешехода», — говорится в публикации.

В результате полученных травм пенсионерка не выжила. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Также правоохранителями проводится проверка и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Санкт-Петербурге две пассажирки избили водительницу троллейбуса — 62-летнюю женщину.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как две пассажирки бьют женщину возле припаркованного троллейбуса, при этом прохожие пытаются остановить конфликт.

Ранее пьяный россиянин на Honda сбил детей, которые шли по тротуару.