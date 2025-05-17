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Американка с травмой почти три недели выживала в горах на талом снеге

В США женщину нашли живой в горах спустя почти три недели после исчезновения
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Gary Kazanjian/AP

В США 28-летняя Тиффани Слейтон почти три недели выживала в восточной части Сьерра-Невады в Калифорнии после того, как потерялась во время похода с палатками. Об этом сообщает The Associated Press.

По словам женщины, во время похода у нее были велосипед, палатка, два спальных мешка и еда. Из-за снежного обвала она упала и повредила ногу. Попытки связаться со службой спасения оказались безуспешными, потому что телефон не ловил сигнал. Родители девушка заявили о ее пропаже спустя неделю после исчезновения. В итоге у американки остались только нож, зажигалка и немного еды. Вместо воды она использовала талый снег. В конце концов женщина добралась до незапертой хижины примерно в 32 км от того места, где ее видели в последний раз.

Как уточняется, владелец оставил постройку незапертой на случай, если заблудившимся туристам понадобится убежище. Спустя восемь часов после того, как туда добралась Слейтон, он вернулся и нашел ее там с многочисленными синяками и ушибами.

В феврале в Китае 18-летний Сунь Лян попытался в одиночку преодолеть сложный маршрут протяженностью 170 км через горный хребет Циньлин в провинции Шэньси. Однако через два дня он потерял связь с семьей — его электронные устройства разрядились. Турист пытался идти вниз по течению ручья, но несколько раз упал и сломал руку. Чтобы укрыться от ветра, он сделал лежанку из сухой соломы и листьев за большим камнем. Экстремал пил воду из ручья и ел зубную пасту и снег, благодаря чему смог выжить и дождаться помощи. Спустя 10 дней его нашли спасатели.

Ранее туристов в шортах и кроссовках пришлось спасать в Альпах.

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