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В Кабардино-Балкарии пенсионерка упала со смотровой площадки в обрыв

Туристка упала со смотровой площадки в обрыв в горах Кабардино-Балкарии
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Dizzy_Studio/Shutterstock

В Кабардино-Балкарии туристка упала со смотровой площадки в урочище (естественная природная граница, например, река, лес, гора, овраг) Джилы-су в обрыв. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

По его данным, инцидент произошел накануне около 17:00. 62-летняя пострадавшая посещала урочище в составе экскурсионной группы из шести человек.

Как уточнили в МЧС, спустя два часа поисковые работы завершились, женщину нашли, она получила несовместимые с жизнью травмы. В ведомстве призвали туристов быть предельно внимательными на маршрутах.

В начале мая лодка с туристами из Петербурга перевернулась во время сплава в Башкирии. Несчастный случай произошел на реке Сакмара, где сплавлялась группа из 24 человек на 14 байдарках. Двое мужчин, находившихся в одной лодке, не справились с течением, в результате их байдарка перевернулась. Туристы оказались в воде, но смогли схватиться за пороги. Выбраться на сушу им помогли спасатели.

Ранее в Адыгее мальчика унесло течением во время отдыха с родителями.

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