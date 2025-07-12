Трое взрослых и четверо детей заблудились в горах Крыма

Семеро туристов, в том числе четверо детей, заблудились в горной местности у Алупкинской тропы. Об этом сообщает МЧС Крыма.

Группа туристов оказалась в труднодоступном месте в районе Алупкинской тропы, семь путешественников среди которых четверо детей не смогли найти дорогу и спуститься вниз.

На помощь им отправились сотрудники регионального МЧС. Туристов сняли с крутого скального склона, медицинская помощь им не потребовалась.

До этого в Ялте спасатели оказали помощь мужчине, который сорвался в реку. Инцидент произошел в поселке Симеиз, мужчина сорвался с высоты и упал в реку, пострадавший пролетел около пяти метров и не смог самостоятельно подняться. На помощь ему пришли специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Пострадавшего подняли на носилках и передали бригаде медиков скорой помощи.

Ранее турист упал с высоты около 20 метров на диком пляже в Севастополе.