Путин раскрыл, что обсуждал с Ким Чен Ыном в своем лимузине Aurus

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что обсуждал с зарубежными лидерами свой лимузин Aurus. Об этом российский лидер рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
В частности, Путин рассказывал о машинах Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
«Просто рассказывал о машине, ничего здесь секретного нет», — пояснил президент.
Также глава РФ напомнил, что лимузин Aurus — это полностью российский автомобиль.
До этого Путин рассказал, что иногда проводит совещания прямо в Aurus.
«В дороге разговариваем, что же время терять. Сейчас ехали сюда — полпред сидел в машине, губернатор. Говорили о ситуации в области, в регионе. Полезный разговор. Удобно разговаривать», — сказал глава государства.
Также сообщалось, что российская люксовая автокомпания Aurus намерена выпускать собственную одежду по аналогии с компаниями Porsche и Lamborghini. Вещи будут дорогими и предназначаться для состоятельных россиян.
Ранее сообщалось, что «Автотор» будет брать новые марки при передаче конструкторской документации.