Путин раскрыл, что обсуждал с Ким Чен Ыном в своем лимузине Aurus

Путин рассказал о своей беседе с лидером КНДР Ким Чен Ыном в своем Aurus

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что обсуждал с зарубежными лидерами свой лимузин Aurus. Об этом российский лидер рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

В частности, Путин рассказывал о машинах Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

«Просто рассказывал о машине, ничего здесь секретного нет», — пояснил президент.

Также глава РФ напомнил, что лимузин Aurus — это полностью российский автомобиль.

До этого Путин рассказал, что иногда проводит совещания прямо в Aurus.

«‎В дороге разговариваем, что же время терять. Сейчас ехали сюда — полпред сидел в машине, губернатор. Говорили о ситуации в области, в регионе. Полезный разговор. Удобно разговаривать»‎, — сказал глава государства.

Также сообщалось, что российская люксовая автокомпания Aurus намерена выпускать собственную одежду по аналогии с компаниями Porsche и Lamborghini. Вещи будут дорогими и предназначаться для состоятельных россиян.

Ранее сообщалось, что «Автотор» будет брать новые марки при передаче конструкторской документации.