«Автотор» готов принять BMW при передаче технологий. Интервью с главой холдинга Денисом Паком

Первый автомобиль калининградского «Автотора» будет развозным, но его смогут купить и частники. Уход иностранцев подстегнул завод активнее вкладываться в свои моторы и коробки передач. Главная перемена — «Автотор» хочет получить интеллектуальную собственность и конструкторскую документацию от партнеров — теперь это билет на завод. BMW примут на «Автотор» только при таком условии. Обо всем этом «Газете.Ru» рассказал президент холдинга Денис Пак в кулуарах ПМЭФ-2025.

— В прошлом году мы с вами тоже встречались на ПМЭФ и говорили о собственном автомобиле «Автотора», как с того момента продвинулась работа?

— На текущий момент мы завершаем ключевые этапы разработки собственного компактного электромобиля и переходим к подготовке производства.

Наша задача изначально заключалась в создании доступного электромобиля с высоким уровнем локализации, ориентированного в первую очередь на службы доставки, каршеринг, а также на массового потребителя со средним уровнем доходов.

Прошли проверку различные конфигурации ключевых компонентов, включая электродвигатели собственного производства, редуктор и инвертор, разработанный совместно с ФГУП «НАМИ». Уже утвержден основной вариант силовой установки, который подтвердил надежность и полностью соответствует требованиям локализации.

close Президент ООО «Автотор Холдинг» Денис Пак Михаил Голенков/РИА Новости

В ближайшей перспективе планируем использовать батарейные модули российского производства на базе ячеек компании «РЭНЭРА» (структура «Росатома»), которые будут выпускаться на территории Калининградской области.

Таким образом, ключевые компоненты и компетенции по нашему электромобилю будут локализованы .

Изготавливаются первые полноценные прототипы, на которых мы окончательно подтверждаем выбранные технические решения и корректируем производственные технологии. Параллельно завершаем отладку программного обеспечения и электронных систем управления.

close Новый электрокар от «Автотора» (кадр из видео) «Первый канал»

Следующий шаг — выпуск предсерийной партии автомобилей, которая будет использована для финальной валидации конструкции, сертификации по техническому регламенту и отработки всех процессов на серийном производстве.

Оборудование под данный проект уже изготовлено, сейчас проходит процедуру финальной приемки и в ближайшие месяцы будет отправлено на нашу площадку в Калининграде.

— Если говорить о классе электромобиля — что это будет?

— Это категория L7. Но по всем потребительским характеристикам и функциональности — это полноценный компактный электромобиль.

— А на дороги общего пользования, вроде магистралей, он сможет выезжать?

— Автомобили этого класса полностью соответствуют требованиям технического регламента и могут свободно эксплуатироваться на всех дорогах общего пользования, включая городские улицы и магистрали, без каких-либо ограничений.

— Какой запас хода планируется?

— Планируемый запас хода нашего компактного электромобиля на одной зарядке составляет от 150 до 200 километров . Конкретное значение зависит от условий эксплуатации — это режим движения, температура окружающей среды и степень загрузки. Для ключевых сегментов, таких как курьерские службы, каршеринг и городская мобильность, этого диапазона вполне достаточно, чтобы закрыть дневную потребность без промежуточных зарядок.

— Что касается предназначения электромобиля — он строго коммерческий, утилитарный? Или все-таки предполагается какая-то реализация для частного потребителя?

— Наш электромобиль изначально разрабатывался как универсальное решение — считаем, что он будет востребован не только в коммерческом сегменте (доставка, каршеринг), но и у частных потребителей. Используемая нами модульная платформа позволяет гибко адаптировать автомобиль под разные сценарии эксплуатации.

close Презентация будущего городского электромобиля Amberauto L7 спикеру Госдумы Вячеславу Володину в Московском политехническом университете Московский Политех

Мы специально проектировали производство так, чтобы можно было оперативно и без значительных затрат менять отдельные элементы — внешний дизайн, конфигурацию интерьера, типы кузова, при этом сохраняя базовую компонентную основу неизменной. Это решение позволяет эффективно реагировать на изменения рынка и потребности клиентов.

— Какой уровень локализации на старте планируется?

— Уже на старте производства мы обеспечим локализацию ключевых компонентов — это прежде всего электродвигатели, батарейные модули и силовая электроника российского производства. По остальным комплектующим планируем использовать подход carry-over , применяя проверенные серийные компоненты, которые уже производятся на других предприятиях в России. Это позволит сразу гарантировать высокое и стабильное качество продукции.

— А в других проектах получается повысить локализацию?

— Мы последовательно продвигаемся в реализации стратегии глубокой локализации — это приоритетная задача, поставленная президентом России и правительством, недавно это еще раз подчеркнул первый вице-премьер Денис Валентинович Мантуров.

close Президент ООО «Автотор Холдинг» Денис Пак Павел Бедняков/РИА Новости

В Калининградской области мы создаем современный промышленный кластер предприятий полного цикла по производству автокомпонентов. Как я упоминал ранее, запустили производство электродвигателей мощностью 60 тысяч единиц в год, готовимся к запуску производства электронных блоков управления, разворачивается производство пластмассовых изделий и деталей интерьера.

close Пресс-служба правительства Калининградской области

На первом этапе освоим производство сидений и выхлопных систем, в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения с правительством Калининградской области приступаем к созданию собственного литейного производства. Начнем с цветного литья и в перспективе перейдем к организации черного литья с последующей механической обработкой. Это позволит локализовать такие критически важные компоненты, как двигатели внутреннего сгорания, тормозные системы, системы рулевого управления, редукторы.

close Завод «Автотор» в Калининграде Михаил Голенков/РИА Новости

Возможно, если мы договоримся с нашими ключевыми партнерами, то и локализация трансмиссий и ключевых компонентов для трансмиссий.

Важно подчеркнуть, что речь идет не о простой сборке, а о полном цикле производства, включая всю технологическую цепочку,

начиная с литья и заканчивая механической обработкой сложных деталей, таких как блоки и головки цилиндров, коленчатые и распределительные валы.

По крайней мере, ставим для себя такую амбициозную задачу. Уверены, что достижение технологической независимости по таким ключевым узлам не только существенно повысит уровень нашей локализации, но и станет значимым конкурентным преимуществом компании и региона в целом.

Также мы не забываем и о традиционных процессах, таких как сварка и окраска. Недавно запустили современную роботизированную линию сварки, которая позволяет производить более 80 тысяч кузовов в год с возможностью быстрой переналадки под кузова разных моделей, что дополнительно повышает нашу гибкость и устойчивость в текущих условиях.

— Я не спрашиваю, какие компании...

— Думаю, что в ближайшее время это станет известно. Пока отмечу, что мы полностью прошли технологическую отработку сварочного производства, включая контроль геометрии кузовов, проверку качества сварных швов и тестирование на коррозионную стойкость.

close Производство автомобиля марки SWM компании Shineray (Китай) на заводе «Автотор» в Калининграде Михаил Голенков/РИА Новости

Параллельно была завершена модернизация окрасочного комплекса, где успешно внедрены отечественные лакокрасочные материалы, подтвердившие свое полное соответствие международным отраслевым стандартам.

— Появятся новые партнеры для контрактной сборки или вы ограничитесь теми, кто есть сейчас?

— Мы открыты к расширению круга технологических партнеров, но наш подход уже давно не ограничивается исключительно контрактной сборкой автомобилей. Сегодня партнерство для нас возможно только при условии создания добавленной стоимости на всех этапах производственной цепочки .

close Производство кроссовера BAIC на производственном конвейере завода «Автотор» в Калининграде Михаил Голенков/РИА Новости

Главный приоритет — это совместное развитие компетенций по ключевым направлениям, где наибольшая ценность создается через владение интеллектуальной собственностью и конструкторской документацией здесь, в России.

Автомобиль — это не только сиденья или кузов. Ключевая функция — это преобразование энергии, будь то электродвигатель или традиционный двигатель внутреннего сгорания. Поэтому технологические партнерства мы строим на принципах совместного развития в первую очередь именно этих критических компетенций.

— Вопрос немного в сторону: в чем причина нынешнего кризиса на авторынке?

— Причин несколько. Первая и основная — высокая ключевая ставка. До 70% продаж автомобилей в России осуществлялись с использованием кредитов или лизинга. Сейчас же фактические ставки превышают 30%, что резко ограничивает возможности покупателей и значительно охлаждает спрос.

Вторая причина — сформировавшийся в 2024 году большой запас автомобилей на складах дилеров и производителей из-за заранее анонсированной индексации утилизационного сбора. Это также оказало давление на рынок.

Для преодоления ситуации необходим системный подход. Очевидно, и, мне кажется, правительство и Центробанк это понимают, что требуется постепенное снижение ключевой ставки и расширение программ льготного автокредитования. Возможно, стоит рассмотреть налоговые льготы для покупателей автомобилей российского производства или, наоборот, повышение ряда налогов на устаревшие и экологически неэффективные автомобили.

close Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Владимир Федоренко/РИА Новости

Несмотря на сегодняшние сложности, потенциал для восстановления рынка велик. Средний возраст российского автопарка уже превышает 14 лет, а это более 55 миллионов автомобилей, которые постепенно требуют замены . Так что отложенный спрос есть. В экономическом блоке правительства также рассчитывают на восстановительный рост спроса в 2026–2027 годах, к которому нужно быть готовыми уже сейчас.

— Вопрос по поводу BMW. Появилась информация, что Toyota собирала российских дилеров, давая сигнал о том, что будет возвращаться, аналогичным образом, вроде как, поступила Kia. От компании BMW есть какие-то сигналы?

— По вопросу возможного возвращения BMW, как и любого другого бренда, наша позиция основывается на задачах, поставленных президентом и правительством России.

close Игорь Зарембо/РИА Новости

Возможность возврата зарубежных компаний на российский рынок будет рассматриваться комплексно, исходя из того, насколько это выгодно с точки зрения национальной экономики, какие конкретно технологии и компетенции могут быть привнесены, и насколько эффективно это впишется в существующую стратегию развития автопрома и локализации производства.

В то же время имеющиеся у нас производственные мощности уже активно задействованы и будут максимально эффективно использованы для развития собственного бизнеса.