Aurus многоликий: производитель автомобиля для президента сделает одежду для олигархов

Российская люксовая автокомпания Aurus намерена выпускать собственную одежду по аналогии с компаниями Porsche и Lamborghini. Вещи будут дорогими и предназначаться для состоятельных россиян, выяснила «Газета.Ru».

Для бренда Aurus уже разработаны женская и мужская коллекции, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ. В пресс-службе министерства отметили, что одежда под брендом Aurus поступит в продажу в соответствии со стратегией продвижения фирмы. Ожидается, что в коллекции будут представлены вязаные и трикотажные вещи.

«Рынок трикотажа и вязаных изделий из кашемира в России сейчас активно развивается, появляется много новых компаний. Так, осенью 2024 года была создана компания «Аурус кашемир» для разработки, производства и реализации одежды под брендом Aurus», — пояснили в Минпромторге.

В производстве используется премиальный кашемир из Монголии, который Aurus получает в рамках партнерства с местной компанией «Блю скай кашемир». Отмечается, что цель соглашения — реализация проектов по переработке материала и поставка пряжи и тканей на рынки стран ЕАЭС. Торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев также заявил, что к проекту «Аурус кашемир» в будущем могли бы присоединиться Белоруссия и Киргизия.

close Мужчина в костюме со значком Aurus у одноименного автомобиля Кирилл Каллиников/РИА Новости

Для эстетов

Коллекция одежды Aurus будет нацелена на богатых россиян, которые, в том числе, могут себе позволить покупку автомобиля формата Aurus Senat стоимостью свыше 50 млн рублей, полагает историк моды и стилист Яна Демченко.

«Логично, что люксовый бренд одежды замахнулся именно на такой сегмент, а не просто делает «мерч» в виде футболок.

Ориентир будет на потребителей Aurus — люди редко покупают одежду автомобильной марки, не имея при этом от нее машины. Это смотрится странно и глупо, создает впечатление сувенирной продукции», — считает Демченко.

Если же Aurus решит нацелиться на широкий круг потребителей, то ему придется разделять бренды одежды и автомобилей между собой, считает стилист. При этом Демченко отметила, что компания взялась за достаточно сложный материал — в России мало производств специализируется на трикотаже, особенно на премиальном.

«Нужно смотреть, какого он будет качества, но предполагаю, что есть замах на действительно качественные вещи.

close Мужчина в костюме за рулем Aurus Senat Максим Богодвид/РИА Новости

Это сложно назвать базой.

В российской фэшн-индустрии не так много специалистов и оборудования, чтобы делать подобные изделия», — заявила стилист.

Эксперт моды ожидает увидеть в коллекции Aurus как классические вещи из кашемира, так и имиджевые. По мнению Демченко, Aurus нужно презентовать себя на неделях моды, в модных пространствах и универмагах.

Расплодился

Под брендом Aurus сейчас производятся не только автомобили класса люкс, но и другая продукция. В частности, марка брендирует бутилированную воду, которую добывают в предгорьях Большого Кавказского хребта, и различную технику: кондиционеры, водонагреватели и обогреватели. Также компания реализует электромотоциклы Aurus Merlon, бизнес-джеты,

а в будущем ожидается появление респектабельных яхт.

Кроме того, в конце июня проект Авто Mail со ссылкой на источник сообщил, что в России автомобили Hongqi собираются выпускать под брендом Aurus при участии «КамАЗа» и «Газпрома». Производство должны наладить на бывшем заводе Toyota.

close Мотоцикл Aurus Merlon Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Обо всем и ни о чем

Aurus выбрал рискованную стратегию продвижения, поскольку она может размыть бренд, полагает директор маркетингового агентства «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

«Сейчас люди не ассоциируют Aurus с историей про фэшн и люкс.

Есть риски, что одежда будет неудовлетворительного качества.

Тогда это негативно повлияет на восприятие бренда потребителями», — рассказала в беседе с «Газетой.Ru» Акимова.

close Мужчина в костюме стоит между автомобилями Aurus Komendant Petrov Sergey/Global Look Press

В тоже время собеседница отметила, что бренд Aurus создавался как некий стандарт и символ российского люкса. Если марке все же удастся донести эту идею в коллекцию одежды, то она может стать успешной. Однако все равно останется на нишевом уровне, ведь интерес к такой одежде проявят разве что любители необычных вещей, считает эксперт.

«Если линейка будет премиальной, то это даже может оживить бренд и дать ему дополнительное внимание.

Интерес к одежде, скорее всего, проявят только модники, которые ищут что-то оригинальное.

Ценовые ожидания при этом высокие, в итоге мы получаем бренд с ограниченной аудиторией», — считает Акимова.

В то же время Aurus может попасть в актуальный тренд и повторить успех Lamborghini и Porsche, полагает директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

close Витрина в магазине аксессуаров Porsche Design в Вене Shutterstock/FOTODOM

«В некоторой степени бренд одежды должен помочь продвижению. То, что он новый, особой роли не сыграет. Поэтому свою аудиторию можно найти с учетом нынешнего спроса на все российское», — заключил он.