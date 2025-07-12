Власти Саудовской Аравии хотели бы, чтобы Aurus собирали у них в стране

Министр аль-Хурейф: Саудовская Аравия приветствовала бы сборку Aurus в стране

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф заявил в интервью ТАСС, что страна приветствовала бы сборку российских премиальных автомобилей Aurus на своей территории.

«Мы будем приветствовать любые производства, которые захотят прийти. Мы будем производить более 300 тыс. автомобилей — это порядка 40% рынка. Поэтому мы приветствуем любой бренд, который придет, создаст свое производство и локализует его», — сказал министр о производстве Aurus в Саудовской Аравии.

До этого на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представили беспилотный внедорожник Aurus Komendant.

Автомобиль применяется для полигонных и городских тестов беспилотной системы.

Беспилотный автомобиль снабжен семью видеокамерами, пятью радарами, двумя лидарами (лазерными радарами), а также спутниковой навигацией и мобильной связью. Он способен распознавать различные объекты на дороге на дистанции 200 м.

Ранее в России выставили на продажу «Победу», сделанную из Mercedes-Benz.