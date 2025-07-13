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У Крымского моста застряли почти 1200 автомобилей

На подходах к Крымскому мосту в пробке застряли 1195 автомобилей
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Константин Михальчевский/РИА Новости

На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная пробка. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на переправе.

«В очереди со стороны Тамани находится 1095 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 100 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в публикации.

Немногим ранее пробки возле Крымского моста насчитывали почти 1,4 тыс. транспортных средств.

Проезд по мосту разрешен только для легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов. Грузовой транспорт перенаправляют через новые регионы или паромную переправу в Керчи.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях призывал разрушить Крымский мост.

Ранее ДТП с полицейским авто парализовало движение в центре Москвы.

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