Сальто краснодарца на мотоцикле попало на видео

В Краснодаре на видео попало, сальто мотоциклиста после жесткого удара авто

В Краснодаре мотоциклист перелетел через автомобиль после жесткого удара. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«ДТП на Восточно-Кругликовской и Тихорецкой», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в проезжающий автомобиль, от удара человек подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ мотоцикл столкнулся с автомобилем.

Кроме того, в Амурской области произошла авария с участием четырех транспортных средств.

«Авария произошла возле поворота на новый мост через Зею: легковушка притормозила, водитель грузовичка маневра не ожидал и на ходу влетел в нее. От мощного удара его перевернуло. Первое авто выкинуло на встречку и смяло о фуру. Ходом зацепило еще одну иномарку», — говорится в публикации.

По информации канала Amur Mash, на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее в Москве произошло жесткое ДТП с тепловозом и «легковушкой», пострадали люди.