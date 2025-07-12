«Очень жестко»: кульбит мотоциклиста после удара авто попал на видео

В Улан-Удэ на видео попало, как мотоциклист подлетел после жесткого удара

В Улан-Удэ мотоцикл столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Очень жестко! 2 серьезных ДТП произошло сегодня утром. На проспекте Строителей мотоцикл врезался в Toyota Prius и перевернулся в воздухе», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в автомобиль, от удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Амурской области произошла авария с участием четырых транспортных средств.

«Авария произошла возле поворота на новый мост через Зею: легковушка притормозила, водитель грузовичка маневра не ожидал и на ходу влетел в нее. От мощного удара его перевернуло. Первое авто выкинуло на встречку и смяло о фуру. Ходом зацепило еще одну иномарку», — говорится в публикации.

По информации канала Amur Mash, на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее в Москве произошло жесткое ДТП с тепловозом и «легковушкой», пострадали люди.