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«Смяло о фуру»: в Благовещенске на видео попало жесткое ДТП с многотонником на трассе

В Амурской области на видео попало, жесткое ДТП легковушек и многотонника
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В Амурской области произошла авария с участием четырых транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Авария произошла возле поворота на новый мост через Зею: легковушка притормозила, водитель грузовичка маневра не ожидал и на ходу влетел в нее. От мощного удара его перевернуло. Первое авто выкинуло на встречку и смяло о фуру. Ходом зацепило еще одну иномарку», — говорится в сообщении.

По информации канала, на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб. В результате произошедшего пострадали два детей и трое взрослых: их госпитализировали с травмами.

Также сообщается, что причиной ДТП стало несоблюдение водителем Nissan Atlas дистанции, в результате чего он задел Toyota Wish, которая врезалась Nissan Liberty и многотонный Man.

До этого в городе Дмитрове Московской области перевернулся патрульный автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, что машина лежит на крыше на проезжей части, при этом на месте ДТП собралась толпа.

Ранее в Москве произошло жесткое ДТП с тепловозом и «легковушкой», пострадали люди.

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