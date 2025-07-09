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В Москве произошло жесткое ДТП с тепловозом и «легковушкой», пострадали люди

В Москве два человека пострадали в жестком ДТП с тепловозом и легковым авто
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с тепловозом и легковым автомобилем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«ДТП произошло в районе 2-й Вольской улицы, столкнулись тепловоз и легковой автомобиль. Двух человек осматривают медики», — сообщил он.

Обстоятельства аварии и тяжесть состояния пострадавших устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Сахалине два пассажира реанимобиля пострадали в результате столкновения с Nissan Bluebird. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как реанимобиль врезается в машину на повороте. По информации канала «Сахалин – Точка отсчета», ДТП случилось 8 июля. В результате аварии пострадали два пассажира реанимобиля и водительница Nissan.

По данным ГИБДД, 42-летняя сахалинка на Nissan Bluebird ехала на юг и совершила необдуманный маневр.

Ранее в Хабаровском крае многотонник ушел под воду вместе с кабиной.

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