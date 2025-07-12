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Обвиняемого в аварии на Бережковской набережной водителя доставили в суд

Обвиняемого в ДТП с электрокаром на Бережковской набережной доставили в суд
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Водителя электрокара, который обвиняется в аварии с участием пешеходов на Бережковской набережной в Москве, доставили в Никулинский суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемый прибыл в суд в автозаке полиции Москвы. Он был одет в черное худи, капюшон которого накинут на голову.

По данным агентства, водителя зовут Тимур Мусин.

ДТП произошло накануне вечером. На Бережковской набережной водитель электрокара HiPhi Z, проигнорировав сигнал светофора, выехал на пешеходный переход и сбил пятерых человек, включая двоих детей. После наезда он скрылся с места происшествия. Довольно быстро водитель был задержан. Им оказался 23-летний студент. СМИ сообщили, что он был нетрезв. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как рассказали в правоохранительных органах, следствие собирается попросить суд заключить водителя под стражу.

Ранее прокуратура показала видео с регистратора виновника аварии в Москве.

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