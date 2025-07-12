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Прокуратура показала видео с регистратора виновника аварии в Москве

Появились кадры с видеорегистратора водителя, сбившего пешеходов в Москве
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Прокуратура Москвы опубликовала в своем Telegram-канале кадры с видеорегистратора водителя, который сбил пятерых человек на Бережковской набережной.

На кадрах показан момент аварии. Сперва водитель едет по набережной в пределах одной полосы. После этого он начинает резко перестраиваться. При подъезде к пешеходному переходу 23-летний водитель игнорирует сигнал светофора, продолжая движение в сторону пешеходов.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и с участием прокурора ему будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло накануне вечером. На Бережковской набережной водитель электрокара HiPhi Z, проигнорировав сигнал светофора, выехал на пешеходный переход и сбил пятерых человек, включая двоих детей. После наезда он скрылся с места происшествия. Довольно быстро водитель был задержан. Им оказался 23-летний студент. СМИ сообщили, что он был нетрезв. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у электрокара, сбившего пешеходов в Москве, нашли штрафы за превышение скорости.

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