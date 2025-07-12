Peugeot вспыхнул на проезжей части в Москве и попал на видео

В Москве на видео попал Peugeot, который вспыхнул на проезжей части

В Москве автомобиль Peugeot загорелся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, «Садовод», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль горит на проезжей части. На записи также заметно, что на место прибыли спасатели, которые ликвидируют возгорание.

До этого сообщалось, что в Амурской области произошла авария с участием четырых транспортных средств.

«Авария произошла возле поворота на новый мост через Зею: легковушка притормозила, водитель грузовичка маневра не ожидал и на ходу влетел в нее. От мощного удара его перевернуло. Первое авто выкинуло на встречку и смяло о фуру. Ходом зацепило еще одну иномарку», — говорится в публикации.

По информации канала Amur Mash, на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб. В результате произошедшего пострадали два детей и трое взрослых: их госпитализировали с травмами.

Ранее в Бурятии фура с алкоголем вспыхнула на проезжей части и попала на видео.