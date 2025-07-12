В Бурятии фура с алкоголем вспыхнула на проезжей части и попала на видео

В Бурятии на видео попала фура с пивом, загоревшаяся на дороге

В Бурятии фура с пивом загорелась на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Горит фура, груженая пивом, в районе моста через реку Мишиха», — рассказали очевидцы.

По информации канала, инцидент произошел в Кабанском районе. На опубликованных в сети кадрах видно, как большегруз горит на обочине дороги. При этом на записи заметно, что пламя охватило автомобиль полностью.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина хотел угнать припаркованный автомобиль, но спровоцировал пожар в транспорте.

«Огненную попытку угона устроил ранее судимый москвич на севере столицы. Во дворе дома в Коптево он залез в незапертую машину и попытался ее завести, вырвав провода зажигания», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина подходит к припаркованному автомобилю и садится в него. По информации канала «Агентство «Москва», нарушитель попытался завести автомобиль, но у него не получилось.

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