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В Москве возбудили дело после аварии с участием пешеходов на Бережковской набережной

ТАСС: по факту ДТП с пешеходами на Бережковской набережной в Москве завели дело
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Telegram-канал «Московская медицина»

По факту ДТП на Бережковской набережной в Москве, в результате которого пострадали пять человек, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По факту ДТП возбуждено дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло накануне вечером. На Бережковской набережной водитель электрокара HiPhi Z, проигнорировав сигнал светофора, выехал на пешеходный переход и сбил пятерых человек, включая двоих детей. После наезда он скрылся с места происшествия. Довольно быстро водитель был задержан. Им оказался 23-летний студент. СМИ сообщили, что он был нетрезв. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По информации правоохранительных органов, водитель, который сбил на автомобиле людей в Москве, признал вину в аварии. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве автомобиль въехал в припаркованные машины такси.

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