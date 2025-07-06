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На юге Москвы произошла авария с участием трех машин

В Москве на Даниловской набережной столкнулись три легковых автомобиля
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на Даниловской набережной столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«От удара такси перевернулось и опрокинулось», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. На обнародованных кадрах можно заметить, как сотрудники экстренных служб города помогают перевернуть перевернутую машину.

Незадолго до этого в Дептрансе сообщили, что на юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Жителей столицы предупредили о затруднении движения в районе места аварии и призвали искать пути объезда. По данным сервиса Яндекс Карты на 13:30 мск, длина пробки в районе места аварии достигает 800 м.

Днем 6 июля на МКАД на юге Москвы произошло ДТП с двумя автомобилями. В Дептрансе добавили, что движение транспорта в районе места аварии затруднено на протяжении 2 км и призвали водителей искать маршруты объезда.

Ранее Mercedes-Benz одной из самых богатых женщин России перевернулся в Москве.

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