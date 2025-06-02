Стало известно о семье владельца фуры, из которой вылетали боевые дроны

Семья разыскиваемого властями Иркутской области Артема Тимофеева, который может быть причастен к массовой атаке беспилотников по военным объектам, владеет хлебным бизнесом, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Отец Тимофеева — генеральный директор ООО «ОФКОР» — компания оформлена в Миассе и производит оренбургский хлеб. У Артема есть двоюродный брат Виктор. Он работает в магазине спецтехники. Еще помогает с хлебным бизнесом семьи», — отмечает Ural Mash.

По данным канала, отец Тимофеева заявил, что перевозками и грузовиками они не занимаются, и кинул трубку.

В прошлом году Артем Тимофеев открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он купил несколько автомобилей, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России.

Также известно, что Артем Тимофеев родился в Житомире. При этим администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область.

Ранее сообщалось, что в Приамурье перекрыли участок федеральной трассы после атаки дронов.