Россиянин привязал собаку к автомобилю, чтобы избавиться от нее

В Химках мужчина привязал собаку к чужому авто, чтобы избавиться от нее

В городе Химки Московской области мужчина привязал свою собаку к чужой машине и уехал. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Беднягу по кличке Балу нашли утром в ЖК «Солнечная система». Видимо, хозяин таким образом решил избавиться от своего питомца. Сейчас пса забрала к себе семейная пара. Балу отмыли, накормили и скоро повезут к ветеринару», — говорится в сообщении.

По словам автора видео, животное – «совсем щенок».

До этого сообщалось, что в Башкирии сотрудники ГИБДД устроили погоню за волком. Telegram-канал «БашДТП» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД на патрульном автомобиле пытаются напугать волка, который убегает.

Кроме того, в Санкт-Петербурге кабаны бегали по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как более десяти кабанов бегут по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте, после чего подбегают к деревьям.

Ранее сбитый машиной кот сам откусил себе лапу из-за боли.