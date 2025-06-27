Сбитый машиной кот сам откусил себе лапу из-за боли

В Австрии сбитый машиной кот от боли сам себе ампутировал лапу

В Австрии кот Килиан попал под машину и после сам отгрыз себе лапу. Об этом сообщает местное издание Kronen Zeitung.

«Килиана, по-видимому, сбила машина в районе Цветля (Нижняя Австрия). Он получил серьезные травмы, одна передняя лапа висела на сухожилиях. Но испуганный пушистый друг поначалу отказывался от помощи. Активисты по защите прав животных решили сдаваться – и стали свидетелями драматической сцены: Килиан сам откусил себе лапу из-за боли», — передает издание.

Неотложная операция спасла коту жизнь, но его состояние остается критическим. Директор приюта для животных Андреа Шпехт вынужденно открыла сбор пожертвований на дорогостоящую операцию животному.

До этого появились кадры, на которых видно, как люди перевозят верблюда на экскаваторе. По информации канала, сотрудникам парка пришлось использовать широкие стропы и грузоподъемный кран. При этом перед транспортировкой верблюду дали успокоительное и надели повязку на глаза.

Кроме того, в Санкт-Петербурге водитель спас котенка на обочине дороги. По информации канала, водитель посадил животное в салон автомобиля и понял, что у котенка больные глаза.

Ранее стало известно о состоянии верблюда, которого везли на спаривание на экскаваторе.