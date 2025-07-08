В Петербурге более десятка кабанов игнорировали ППД и попали на видео

В Петербурге на видео сняли, как более десятка кабанов бегали по проезжей части

В Санкт-Петербурге кабаны бегали по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«В Зеленогорске заметили большую семью кабанчиков, бегающих по дороге», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как более десяти кабанов бегут по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте, после чего подбегают к деревьям. Автор видео предположил, что животные могли сбежать из зоопарка.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге две пассажирки избили водителя троллейбуса. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как две пассажирки бьют женщину возле припаркованного троллейбуса, при этом прохожие пытаются остановить конфликт.

По информации канала «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», медики диагностировали у женщины ушибы. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области сообщили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском нападавших.

Ранее в Ростове-на-Дону автомобиль с людьми зажало под грузовиком.