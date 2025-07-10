Пассажиры маршрутки избили ногами и забрызгали баллончиком петербуржца на стоянке

В Колпино мужчину избили ногами и забрызгали газовым баллончиком на автостоянке. Об этом пишет 78.ru. Причиной стал конфликт между мужчинами во время поездки на общественном транспорте.

«Слово за слово – и вот мужчины уже выясняют отношения на автостоянке, расположенной на пересечении Оборонной и Тверской улиц. Колпинец рассказал, что его били ногами и залили газом из баллончика. После сеанса «бойцовского клуба» мужчина самостоятельно отправился в травматологию», — говорится в публикации.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге подростки подрались с кондуктором автобуса, не желая платить за проезд.

На кадрах видно, что двое подростков наносят удары мужчине в форменной оранжевой жилетке. Кондуктор схватил одного из подростков и ударил головой о поручень. Дерущихся пытается разнять один из пассажиров. На место происшествия вызывали сотрудников полиции.

Кроме того, в Колпино самокатчики втроем избили прохожего, который сделал им замечание.

Ранее автобус с приморцами на скорости врезался в Toyota и попал на видео.