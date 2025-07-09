На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самокатчики наехали на ногу прохожему и избили его в Колпино

В Санкт-Петербурге самокатчики наехали на ногу прохожему и избили его
true
true
true
close
Shutterstock

В Колпино (город входит в состав Санкт-Петербурга) трое самокатчиков избили прохожего после словесной перепалки. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что причиной конфликта стал наезд одного из самокатчиков на ногу мужчины-пешехода. Сделанное замечание переросло в перепалку, а затем драку. Троица самокатчиков задержана в порядке статьи 91 УПК РФ», — отмечается в сообщении полиции.

Конфликт произошел вечером 7 июля. Пострадавший 36-летний мужчина обратился в полицию и травмпункт, у него диагностированы ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого в Башкирии сотрудники ДПС устроили погоню за волком.

Ранее на Камчатке гид направил автомобиль на медведя, чтобы позабавить китайских туристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами