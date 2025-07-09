В Санкт-Петербурге самокатчики наехали на ногу прохожему и избили его

В Колпино (город входит в состав Санкт-Петербурга) трое самокатчиков избили прохожего после словесной перепалки. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что причиной конфликта стал наезд одного из самокатчиков на ногу мужчины-пешехода. Сделанное замечание переросло в перепалку, а затем драку. Троица самокатчиков задержана в порядке статьи 91 УПК РФ», — отмечается в сообщении полиции.

Конфликт произошел вечером 7 июля. Пострадавший 36-летний мужчина обратился в полицию и травмпункт, у него диагностированы ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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