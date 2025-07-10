«Мы все повылетали»: автобус с приморцами на скорости врезался в Toyota и попал на видео

Mash: автобус с людьми на скорости врезался в Toyota Camry в Артеме

В городе Артеме Приморского края автобус с пассажирами врезался в Toyota Camry. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Маршрутка № 22 направлялась в поселок Артемовский. Но еще в городе шофер-торопыга выскочил лоб в лоб Toyota Camry на Центральной улице. У легковушки смята морда, водитель получил серьезные травмы», — говорится в сообщении.

Telegram-канал dps.control опубликовал видео, снятое очевидцем аварии. На кадрах видно, что автобус и иномарка получили серьезные повреждения. Автор видео также отметил, что в момент столкновения пассажиры вылетели из салона общественного транспорта. На записи также заметно, как водитель Toyota выбирается из поврежденной машины: у мужчины кровь на одежде и на голове.

По информации канала, сотрудники экстренных медицинских служб оказали помощь пострадавшим, среди которых были два подростка.

До этого на Сахалине два пассажира реанимобиля пострадали в результате столкновения с Nissan Bluebird.

Ранее в Подмосковье пассажирский автобус врезался в легковушку и попал на видео.