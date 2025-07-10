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Автоэксперт оценил идею повысить в России налог на авто старше 15 лет

Автоэксперт Кадаков раскритиковал идею повысить в РФ налог на авто старше 15 лет
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MK Lasek/Shutterstock/FOTODOM

Идея повысить налог для автомобилей старше 15 лет вряд ли дойдет до рассмотрения в Государственной думе. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Я думаю, во-первых, оно останется законопроектом и, может быть, вообще не появится. Скорее всего, даже если каким-то образом дойдет до Думы, а я сомневаюсь, что правительство даст на него позитивный отзыв, Госдума вряд ли проголосует — потому что это токсично», — сказал эксперт.

Он добавил, что даже при принятии этого закона эффект от него будет минимальным.

Накануне ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила повысить транспортный налог для владельцев старых автомобилей, а по достижении авто критического возраста — выкупать его для утилизации. Таким образом водителей хотят простимулировать чаще обновлять машины. Однако эксперты считают, что у россиян нет средств на покупку новых авто и такая инициатива может их оставить без транспорта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее автоэксперты ответили, почему в России закрываются дилерские центры.

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