Автоэксперты ответили, почему в России закрываются дилерские центры

Дилерские центры в России закрываются на фоне сильного падения спроса на покупку автомобилей. Об этом 360.ru рассказал вице-президент Национального Автомобильного Союза (НАС) Антон Шапарин, комментируя заявления представителей дилерских центров о том, что около 10% их компаний закроются до конца 2025 года.

«Спрос на автомобили действительно сильно упал. Мы не думаем, что наберем и 70% от того, что было продано в прошлом году», — сказал эксперт.

С его мнением согласилась руководитель пресс-службы Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вера Павлова. По ее словам, снижение рынка продаж новых машин продолжается в течение нескольких месяцев. Так, в первом полугодии оно достигло 30%. При этом издержки содержания дилерских компаний увеличились, что грозит убытками и закрытием дилерских предприятий.

Эксперты добавили, что на ситуацию также влияют высокая ключевая ставка, ужесточение условий кредитных программ, а также поведение компаний в отношении клиентов.

«Сейчас они предлагают ввести некий повышенный налог на автомобили абсолютного большинства россиян — автомобили старше 15 лет, и, конечно, люди это видят», — отметил Шапарин.

В начале июня Российская ассоциация автодилеров (РОАД) выразила обеспокоенность по поводу потенциального негативного влияния прямых онлайн-продаж автомобилей на конкурентную среду и защиту прав потребителей.

Ранее российские дилеры рассказали, на сколько еще хватит запасов автомобилей на складах.