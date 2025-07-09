В России предложили повысить налог на машины старше 15 лет и выкупать их у россиян

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила повысить транспортный налог для владельцев старых автомобилей, а по достижении авто критического возраста — выкупать его для утилизации. Таким образом водителей хотят простимулировать чаще обновлять машины. Однако эксперты считают, что у россиян нет средств на покупку новых машин и такая инициатива может их оставить без транспорта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) готовит законопроект, который может повысить транспортный налог на машины старше 15 лет. В беседе с «Газетой.Ru» президент ассоциации Алексей Подщеколдин отметил, что документ уже находится в разработке и в ближайшее время будет подготовлен, параллельно РОАД проводит консультации с юристами.

«Возраст автомобиля, с которого можно повышать транспортный налог — это пока тема для дискуссии. Обсуждается 15–20 лет. А как стимулировать можно [автомобилистов] на замену машины? Немного повысить транспортный налог, причем в щадящем размере: условно говоря, было 10 тысяч рублей, а станет 15 тысяч рублей в год. Причем для старой машины обязательно должна быть доступна госпрограмма утилизации автотранспорта. За 20-летнюю машину государство должно предлагать человеку 300–400 тысяч рублей , которые он сможет использовать для покупки нового автомобиля», — рассказал Подщеколдин.

Еще одной мерой стимулирования, по задумке РОАД, в законопроекте будет обязанность владельцев возрастных автомобилей проходить техосмотр дважды в год. По словам главы ассоциации, 70% автопарка России сейчас находятся в возрасте старше 15,5 года , а еще пять лет назад этот показатель составлял 13,5 года, то есть наблюдается стабильная тенденция к устареванию транспортных средств.

«Если так будет продолжаться, то недалек тот год, когда средний возраст автомобилей будет уже 20 лет. Понятно, что машины такого возраста несильно благополучны в экологическом и техническом плане. Да и срок разумной эксплуатации машины — не более 10–15 лет », — предупредил он.

Подщеколдин добавил, что в России сейчас существует утилизационный сбор с автотранспорта, по которому в прошлом году было получено более 1 трлн рублей, но до сих пор нет программы утилизации автомобилей. Цель законодательной инициативы от РОАД — обновление отечественного автопарка.

Будет дорого

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что у россиян, которые ездят на старых машинах, нет финансовой возможности приобрести новый автомобиль.

«Лучше быть красивым, богатым и здоровым, а еще лучше — молодым. Поэтому лучше ездить на новых автомобилях, безопасных и экологически чистых, чем на 20-летней рухляди. Другое дело, что люди и сами рады бы поменять свой старый автомобиль на новый, но у них просто нет такой возможности», — пояснил эксперт.

По словам Кадакова, на вторичном рынке автомобили от 15 до 20 лет продаются по цене от 70 тыс. рублей — как правило, это бюджетные модели «АвтоВАЗа», такие как «ВАЗ-2110». При этом «Жигули» можно найти и за 50 тыс. рублей. Если говорить про «народные» иномарки, то ценовой диапазон достигает порядка 500 тыс. рублей, среди популярных — Ford Focus, Toyota Corolla, Skoda Octavia.

Если брать в расчет автомобили старше 20 лет, то ценники будут еще ниже: Ford Focus первого поколения можно купить по цене от 100 тыс. рублей, Lada Kalina — за 100–150 тыс. рублей.

«Владельцам этих автомобилей скажут про обязательный техосмотр дважды в год. Они его будут покупать, как многие и сейчас делают, поэтому на техсостояние транспортных средств все эти инициативы никак не повлияют. Так еще и повышенный налог. Ну и что им делать? Продавать машины за 250–300 тыс. рублей и покупать новые? Так они даже Granta себе не купят на эти деньги», — посетовал Кадаков.

В этой ситуации не поможет и государственная поддержка при утилизации автомобиля — раньше вознаграждение уже существовало и составляло 50 тыс. рублей, напомнил эксперт. По его мнению, россияне окажутся вынуждены платить повышенный налог или вовсе отказываться от автомобиля.

«Те деньги, которые россияне могли выделить на автомобиль — запчасти, содержание, бензин, штрафы — пойдут в основном на оплату налога. То есть машины будут в еще более плачевном техническом состоянии. Другие же, решившие продать к чертям свой автомобиль, просто останутся без машины», — считает Кадаков.

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Эксперт полагает, что в результате нововведений цены на вторичном рынке будут снижаться. Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев считает, что повышать транспортный налог сейчас не имеет смысла.

«С точки зрения социальной ответственности, данная инициатива преждевременна. Если бы мы находились в ситуации 2012 года, то вполне возможно было бы говорить о такой стимуляции замены старых автомобилей на новые. Подобная практика действует в других развитых странах. Но пока, на мой взгляд, это желание трудно будет реализовывать без государственной поддержки», — заявил он.

Пройдет ли законопроект

Автоэксперты, опрошенные «Газетой.Ru», сошлись во мнении, что законопроект РОАД не получит одобрения в правительстве и парламенте.

«Эта инициатива не очень проходная. Депутаты ее не пропустят, потому что она слишком токсична. Я думаю, что на уровне правительства законопроект получит отрицательный отзыв», — заявил Кадаков.

Мосеев добавил, что инициативу мог бы поддержать Минпромторг с точки зрения стимулирования развития производства внутри страны, однако в конечном итоге депутаты не пойдут на такой рискованный шаг.

«Представьте депутатов Государственной думы, которые в сегодняшней ситуации выступят за повышение налогов для более 40 млн человек. Я очень сильно сомневаюсь, что это пройдет», — сказал автоэксперт.