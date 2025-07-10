Стало известно, каким был бы авторынок РФ без иномарок Китая

«Автостат» рассказал, как выглядел бы авторынок РФ без иномарок Китая

В России при отсутствии иномарок из Китая лидером авторынка среди зарубежных брендов стала бы Toyota. Об этом рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Для того, чтобы понять, как бы мы жили без Китая, сделал выборку «альтернативных» брендов. Для анализа взяты данные по постановке на учет за первую половину 2025 года. Таких автомобилей оказалось всего 37,5 тысячи штук. А это всего 7% авторынка», — пояснил эксперт.

В итоге лидером рынка стала бы Toyota с долей 21,8% этого сегмента -— это каждый пятый автомобиль. Также в топе были были BMW, Mercedes-Benz, Hyundai и Kia.

«Выбирая альтернативу Китаю, на первое место покупатели ставят немецкие автомобили (35,6%), потом японские (33%), и на «худой конец» корейские (16,4%). На эти три страны приходится порядка 85% альтернативного сегмента», — подытожил Целиков.

До этого сообщалось, что среди подержанных кроссоверов и внедорожников в бюджете 1 млн рублей достойными для покупки вариантами являются Renault Duster и Lada Niva Travel.

В том же бюджете можно приобрести SsangYong Actyon 2014-2015 годов выпуска, с бензиновым мотором или дизелем мощностью 150 л.с. Еще один вариант за 1 млн рублей — Toyota RAV4 2008-2009 годов выпуска с атмосферным 2,0-литровым мотором мощностью 152 л.с.

Ранее были названы автомобили, которые стали быстро дешеветь в России.