На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, каким был бы авторынок РФ без иномарок Китая

«Автостат» рассказал, как выглядел бы авторынок РФ без иномарок Китая
true
true
true
close
Автостат

В России при отсутствии иномарок из Китая лидером авторынка среди зарубежных брендов стала бы Toyota. Об этом рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Для того, чтобы понять, как бы мы жили без Китая, сделал выборку «альтернативных» брендов. Для анализа взяты данные по постановке на учет за первую половину 2025 года. Таких автомобилей оказалось всего 37,5 тысячи штук. А это всего 7% авторынка», — пояснил эксперт.

В итоге лидером рынка стала бы Toyota с долей 21,8% этого сегмента -— это каждый пятый автомобиль. Также в топе были были BMW, Mercedes-Benz, Hyundai и Kia.

«Выбирая альтернативу Китаю, на первое место покупатели ставят немецкие автомобили (35,6%), потом японские (33%), и на «худой конец» корейские (16,4%). На эти три страны приходится порядка 85% альтернативного сегмента», — подытожил Целиков.

До этого сообщалось, что среди подержанных кроссоверов и внедорожников в бюджете 1 млн рублей достойными для покупки вариантами являются Renault Duster и Lada Niva Travel.

В том же бюджете можно приобрести SsangYong Actyon 2014-2015 годов выпуска, с бензиновым мотором или дизелем мощностью 150 л.с. Еще один вариант за 1 млн рублей — Toyota RAV4 2008-2009 годов выпуска с атмосферным 2,0-литровым мотором мощностью 152 л.с.

Ранее были названы автомобили, которые стали быстро дешеветь в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами