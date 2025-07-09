Названы надежные внедорожники, которые продают в России за 1 млн рублей

Среди подержанных кроссоверов и внедорожников в бюджете 1 млн рублей достойными для покупки вариантами являются Renault Duster, Lada Niva Travel, Toyota RAV 4 или SsangYong Actyon. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

«За миллион рублей можно найти обновленный Renault Duster первого поколения 2015-2016 годов выпуска. Под капотом встречаются два бензиновых двигателя объемом 1,6 и 2 литра. А также полуторалитровый дизель К9К», — написал Виноградов.

По его словам, к надежности этих двигателей нет претензий, как и к механическим трансмиссиям, но лучше избегать машин с 4-ступенчатым «автоматом. Если необходим более «свежий» автомобиль, можно присмотреться к Lada Niva Travel: за 1 млн рублей на вторичном рынке можно купить внедорожник 2022-2023 годов выпуска, отметил эксперт.

В том же бюджете можно приобрести SsangYong Actyon 2014-2015 годов выпуска, с бензиновым мотором или дизелем мощностью 150 л.с. Еще один вариант за 1 млн рублей — Toyota RAV4 2008-2009 годов выпуска с атмосферным 2,0-литровым мотором мощностью 152 л.с.

Ранее стало известно, что производитель «китайского УАЗа» BAW выйдет на российский рынок в 2025 году.