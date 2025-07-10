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Москвичка избила таксиста-мигранта на проезжей части, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как женщина избила мигранта на дороге
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В Москве женщина избила таксиста на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«В Кузьминках боевая дамочка что-то не поделила с таксистом», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина бьет таксиста на проезжей части, при этом мужчина пытается защищаться.

До этого сообщалось, что в Иркутской области подросток прокатил своих подруг на капоте автомобиля Lada и попался полицейским.

«Все произошло в городе Вихоревка Иркутской области. 16-летний подросток взял мамину «девятку», посадил на капот двух девчуль, и начал с ними рассекать по двору. Все это засняли изумленные соседи, выложили в соцсети, где ролик увидели полицейские», — говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

На опубликованных в сети кадрах видно, как две девушки сидят на капоте автомобиля Lada, который движется по проезжей части.

Кроме того, в Тольятти мужчину порезали в общественном транспорте.

Ранее Mia Boyka впервые прокатилась на электробусе и попала на видео.

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